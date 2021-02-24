  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】商店接受虛擬貨幣結算 是好事抑或壞事？

名人薈萃 09:00 2021/02/24

分享：

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）的走勢近年成為市場熱話。在女股神Catherine Wood、Tesla主席馬斯克（Elon Musk）及一些投資機構唱好下，Bitcoin近一年不斷創新高。而Tesla主席馬斯克更身體力下，透露公司合共投資15億美元於Bitcoin，並預期將接受Bitcoin作為購買公司旗下產品的一種付款方式。

消息公布後，即刺激比Bitcoin急升，一夜之間由約37,000美元水平一躍升至約45,000美元水平，其後，Bitcoin更不斷創歷史新高，最高更升至突破58,000美元水平，兩星期內升幅逾50%。

網購可使用虛擬貨幣

早前網絡支付平台PayPal宣布，將會與其子公司Venmo向全球用戶支援虛擬貨幣進行網上交易，用戶可以存儲、購買及出售虛擬貨幣，更可於付款時以虛擬貨幣結算。初期主要支援比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、比特幣現金（Bitcoin Cash）、萊特幣（Litecoin）等四種虛擬貨幣。

據了解，PayPal僅限制用戶在自己的平台上購買虛擬貨幣，而現有的虛擬貨幣擁有者無法從第三方的虛擬貨幣錢包轉帳至PayPal帳戶。而在PayPal平台上進行的交易將使用傳統法定貨幣結算，即美元、港幣等，因此商家在交易後，無需將虛擬貨幣轉換為美元，PayPal亦不會收取使用者儲值加密貨幣的手續費，並聲稱在今年年底前的買賣也不會產生費用。換之言，用戶可以不用把自己的虛擬貨幣轉成美元，亦能當作購物的結帳貨幣，可謂相當方便。

最近Apple Pay亦允許用戶將其Bitcoin錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可於網上商店、實體店或應用程式，使用Bitcoin完成付款。虛擬貨幣在使用上愈來愈普及，對商店而言，亦是利好，原因是多了一種付款途徑，會較易吸引人前來消費，如果是海外消費者更省卻匯兌的繁複程序，令整個消費交易過程更快捷方便。

小心虛擬貨幣價格波動的風險

話雖如此，虛擬貨幣的安全性及使用風險亦一直受市場高度關注。虛擬貨幣本身沒有實物，背後亦沒有市場數據作參考，其價格主要受到消息及市場供求關係所推動，屬價格波動較大的高風險投資產品。而Bitcoin等虛擬貨幣在大部分國家都不受任何政府機構監管，因為風險會較高，不少人交易者都是為了實現短期盈利，在不斷地買入賣出、賺取差價，令其價格異常地波動。

不過正正因為缺乏政府機構監管，令虛擬貨幣能在全球各地通用，不需要在銀行或不同國家的貨幣之間進行兌換，是一種能讓資產自由移動的貨幣，變相亦深受不同地區的投資者追捧。

事實上，全球已有多個國家視Bitcoin交易為合法交易，不少商店近年更開始接受虛擬貨幣消費。如今，全球著名網絡支付平台PayPal亦開始接受虛擬貨幣付款， Paypal擁有超過3.46億活躍帳戶，當中有約2,600萬戶更是商業用戶，意味虛擬貨幣在市場上的地位愈來愈有影響力。即使不少商家本身不太相信虛擬貨幣在市場上的認受性，惟Paypal多年來在全球的網上及流動付款市場佔據龍頭位置，相信其決定對商店而言亦未必是壞事。商店只是多了一個結算渠道，何樂而不為呢？

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】探討後疫情時代 店舖有效營銷手法
2021/02/17
【小老闆生意經@iM網欄】探討後疫情時代 店舖有效營銷手法
【小老闆生意經@iM網欄】商店都需要大掃除？ 三大原則幫助去庫存
2021/02/10
【小老闆生意經@iM網欄】商店都需要大掃除？ 三大原則幫助去庫存
【小老闆生意經@iM網欄】新冠疫情衝擊下 直播營銷的重要
2021/02/04
【小老闆生意經@iM網欄】新冠疫情衝擊下 直播營銷的重要
【小老闆生意經@iM網欄】捕捉消費者心理 善用低成本宣傳技倆
2021/01/27
【小老闆生意經@iM網欄】捕捉消費者心理 善用低成本宣傳技倆
【小老闆生意經@iM網欄】疫情影響下 如何尋找絕處逢生的商機？
2021/01/13
【小老闆生意經@iM網欄】疫情影響下 如何尋找絕處逢生的商機？
比特幣現金 買入 Apple Tesla Apple Pay PayPal 產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶