【小老闆生意經@iM網欄】商店接受虛擬貨幣結算 是好事抑或壞事？

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）的走勢近年成為市場熱話。在女股神Catherine Wood、Tesla主席馬斯克（Elon Musk）及一些投資機構唱好下，Bitcoin近一年不斷創新高。而Tesla主席馬斯克更身體力下，透露公司合共投資15億美元於Bitcoin，並預期將接受Bitcoin作為購買公司旗下產品的一種付款方式。

消息公布後，即刺激比Bitcoin急升，一夜之間由約37,000美元水平一躍升至約45,000美元水平，其後，Bitcoin更不斷創歷史新高，最高更升至突破58,000美元水平，兩星期內升幅逾50%。

網購可使用虛擬貨幣

早前網絡支付平台PayPal宣布，將會與其子公司Venmo向全球用戶支援虛擬貨幣進行網上交易，用戶可以存儲、購買及出售虛擬貨幣，更可於付款時以虛擬貨幣結算。初期主要支援比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、比特幣現金（Bitcoin Cash）、萊特幣（Litecoin）等四種虛擬貨幣。

據了解，PayPal僅限制用戶在自己的平台上購買虛擬貨幣，而現有的虛擬貨幣擁有者無法從第三方的虛擬貨幣錢包轉帳至PayPal帳戶。而在PayPal平台上進行的交易將使用傳統法定貨幣結算，即美元、港幣等，因此商家在交易後，無需將虛擬貨幣轉換為美元，PayPal亦不會收取使用者儲值加密貨幣的手續費，並聲稱在今年年底前的買賣也不會產生費用。換之言，用戶可以不用把自己的虛擬貨幣轉成美元，亦能當作購物的結帳貨幣，可謂相當方便。

最近Apple Pay亦允許用戶將其Bitcoin錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可於網上商店、實體店或應用程式，使用Bitcoin完成付款。虛擬貨幣在使用上愈來愈普及，對商店而言，亦是利好，原因是多了一種付款途徑，會較易吸引人前來消費，如果是海外消費者更省卻匯兌的繁複程序，令整個消費交易過程更快捷方便。

小心虛擬貨幣價格波動的風險

話雖如此，虛擬貨幣的安全性及使用風險亦一直受市場高度關注。虛擬貨幣本身沒有實物，背後亦沒有市場數據作參考，其價格主要受到消息及市場供求關係所推動，屬價格波動較大的高風險投資產品。而Bitcoin等虛擬貨幣在大部分國家都不受任何政府機構監管，因為風險會較高，不少人交易者都是為了實現短期盈利，在不斷地買入賣出、賺取差價，令其價格異常地波動。

不過正正因為缺乏政府機構監管，令虛擬貨幣能在全球各地通用，不需要在銀行或不同國家的貨幣之間進行兌換，是一種能讓資產自由移動的貨幣，變相亦深受不同地區的投資者追捧。

事實上，全球已有多個國家視Bitcoin交易為合法交易，不少商店近年更開始接受虛擬貨幣消費。如今，全球著名網絡支付平台PayPal亦開始接受虛擬貨幣付款， Paypal擁有超過3.46億活躍帳戶，當中有約2,600萬戶更是商業用戶，意味虛擬貨幣在市場上的地位愈來愈有影響力。即使不少商家本身不太相信虛擬貨幣在市場上的認受性，惟Paypal多年來在全球的網上及流動付款市場佔據龍頭位置，相信其決定對商店而言亦未必是壞事。商店只是多了一個結算渠道，何樂而不為呢？

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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