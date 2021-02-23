【大行點睇】光伏玻璃價格今年或跌　大和調低信義光能評級

大和發表報告，指光伏玻璃目前平均售價已達到高位的每平方米43元人民幣，自2020年7月以來上升緊八成，隨著產能逐步釋放，供應有所改善，該行認為今年上半年光伏玻璃平均售價有下降風險。大和指信義光能 （00968） 產能增加速度較同業慢，在貨幣環境逐步收緊下，或有更大獲利回吐的風險。

該行特別提到，行內兩大生產商已計劃大幅提高產能，相信供應不足的情況在今年已能緩解。其中信義光能今明兩年產能提高速度僅為73%，同業福萊特玻璃 （06865） 達到166%，相比之下後者更能抵銷玻璃售價下降的風險。撇除信義光能太陽能發電業務，該行指信義光能玻璃板塊的估值相當於今年預測市帳率的15.6倍，福萊特僅為其一半，而後者預測盈利增長齊高於前者。因此該行把公司評級由「跑贏大市」降至「持有」。

今日信義光能跌3.8%至18.2元。

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