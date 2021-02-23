  • 22°C
香港時間 : 2021223日 (二) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】美國產地來源標記新規定　世貿將成立專家組審理爭端

商業 18:21 2021/02/23

分享：

就早前美方對香港實施產地來源標記新規定一事，世界貿易組織爭端解決委員會同意香港的要求，將會成立「專家組」審理有關爭端。

【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費

商務及經濟發展局發言人表示，目前已有13個世貿成員有意以第三方身分參與「專家組」的會議，顯示他們對這個關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

特區政府於1月25日舉行的爭端解決委員會會議上，首次要求根據爭端解決機制成立專家組審理有關爭端。按機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入議程後的第二次會議上設立。

中華人民共和國香港特別行政區駐世貿常設代表羅志康於爭端解決委員會會議上發言，重申香港強烈反對美國單方面和不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援

【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone
今日
【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone
【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
今日
【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援
今日
【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援
美國 世界貿易組織 經濟 發展局 商務及經濟發展局 貿易 香港

下一篇文章

【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運