【香港製造】美國產地來源標記新規定　世貿將成立專家組審理爭端

就早前美方對香港實施產地來源標記新規定一事，世界貿易組織爭端解決委員會同意香港的要求，將會成立「專家組」審理有關爭端。

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商務及經濟發展局發言人表示，目前已有13個世貿成員有意以第三方身分參與「專家組」的會議，顯示他們對這個關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

特區政府於1月25日舉行的爭端解決委員會會議上，首次要求根據爭端解決機制成立專家組審理有關爭端。按機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入議程後的第二次會議上設立。

中華人民共和國香港特別行政區駐世貿常設代表羅志康於爭端解決委員會會議上發言，重申香港強烈反對美國單方面和不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

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責任編輯：蘇穎琪