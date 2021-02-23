【滙豐控股5】瑞銀關注滙控未來增長動力 摩通維持減持評級

滙豐控股（00005）今日公布去年業績，並宣佈恢復派息，滙控去年第四季的經調整除稅前盈利達22.1億美元，較市場預期高出23%，恢復派息每股15美仙。滙豐控股今日升0.4%，報46.7元，成交49.4億元。

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摩通發表研究報告指，滙控盈利較預期高主要是受淨利息收入及撥備支出較少所帶動，其他收入則較弱。而其派息15美仙亦略高於市場原預期13美仙。該行指，匯控未來3至4年有形股本的目標回報率為10%，較之前將2022年有形股本回報目標定為10%至12%較低，顯示未來上升潛力相對有限。

摩通認為今年將是匯控轉型的一年，公司即將進行重大重組，目前提供股息回報率4厘、預測市盈率9.1倍及有形股本回報率8%，料其上升空間有限，維持「減持」評級及倫敦上市目標價400便士（約43.64港元），並建議留意估值較低的同業渣打（02888）。

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瑞銀發表研究報告指，滙控收入較原預期高出3%，撥備前溢利較預期高3%，信貸撥備支出低原預期17%。該行指，匯控更新了有形股本回報率目標為逾10%，中期普通股一級比率目標14%至14.5%，集團計劃逐步將目標派付比率設定在列賬基準每股普通股盈利的40%至55%之間，但短期內不進行股份回購。瑞銀指，相信市場會關注匯控管理層對短期業務收入動力的闡述，關注中期有形股本回報率目標等，維持對其「中性」評級及目標價330便士（約36.04港元）。

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