【串流大戰】搶佔商機！Spotify推付費Podcast、Spotify Hi-Fi服務

▲ 音樂串流平台Spotify在Spotify Stream On活動中，就宣布最新應對串流大戰推出的方案，包括為Podcast創作者提供新功能及帶來收益能力。

串流平台在新冠肺炎疫情下大行其道，各平台紛紛推出新方案應對新一波的串流大戰，藉此搶佔商機。其中音樂串流平台Spotify在Spotify Stream On活動中，就宣布最新應對串流大戰推出的方案，包括：為Podcast創作者提供新功能及帶來收益能力、無損格式的串流音樂服務 Spotify HiFi、提供廣告服務Spotify Audience Network，以及計劃進軍超過80個新海外市場等。

除了拓展聽眾群之外，該公司還計劃將透加增加全新獨家新節目、播客陣容，引入更多創作者工具與資源，拓展合作夥伴以及播客創作者網絡。

Spotify過去數年於Podcast領域投資眾多，早於2019年重金收購Gimlet Media及Anchor等Podcast 新創公司及獨家內容，而今次就宣布將在旗下Anchor平台推出新工具如：付費訂閱功能，即類似於YouTuber頻道的會員功能，讓Podcast創作者可推出限定獨家內容。以及夥拍Wordpress，提供將文字直接轉換為 Podcast 的機制。

在播客陣容方面，則新增了美國前總統奧巴馬與 Bruce Springsteen的《Renegades: Born in the USA》，以及見證電影製作人Ava Duvernay的第一個播客節目等。

為了滿足用戶對高品質的串流音樂媒體格式的追求，串流平台如KKBOX、Tidal、Deezer、Amazon Music 等已提供無損音質服務。而是次Spotify亦表示，將推出CD品質的無損格式串流音樂，預計該服務將作為 Spotify Premium 的附加功能，需要另外付費。

雖然Spotfiy目前尚未公布其售價，不過外界預計收費將會與Tidal HiFi及Amazon Music HD相若，可能介乎在14至20美元（約108至155港元）之間。

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Spotfiy還表示，將啟動廣告聯播網服務Spotify Audience Network，讓廣告客戶可以在支援廣告的音樂及Podcast上投放廣告，不過何時推出及詳細運作模式仍有待官方公布。

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責任編輯：張寶燕