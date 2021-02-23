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政府放寬限聚令上限至4人　明起生效

理財智慧 18:23 2021/02/23

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政府今日（23日）宣布，將於明起（14日）放寬限聚令由2人改為4人，以及延長有關規例有效期至9月30日

食物及衞生局發言人表示，考慮到本港疫情持續放緩，因此由明起，放寬在公眾場所進行羣組聚集的人數限制由2人至4人，以恢復更多社交及經濟活動。除獲豁免者外，於2月24日至3月3日期間，禁止在公眾地方進行4人以上的羣組聚集。


政府將把下列規例的失效日期由3月31日各延長6個月至2021年9月30日：

  • 《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）
  • 《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）
  • 《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）
  • 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）
  • 《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）
  • 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）
  • 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）


發言人指出，延長有關規例的有效期，並不代表該等規例下現行施加的限制會持續不變直至有效期完結，相反有關法律框架已加入彈性條款，容許政府視乎疫情發展，收緊或放寬甚至取消個別限制和條件。

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責任編輯：黎淑雯
 

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