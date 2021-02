撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億

美國前總統特朗普已卸任約一個月,但特朗普與身邊的人仍受密切關注。與特朗普關係密切的企業MyPillow行政總裁林德爾(Mike Lindell),曾多次提出美國大選涉及選舉欺詐的言論。美國投票軟件公司Dominion Voting Systems正式入稟法院,向林德爾索償13億美元(約101億港元)。

自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來 【下一頁】

Dominion周一(22日)提交長達115頁的起訴狀,指林德爾助長有關Dominion操縱2020年美國大選的選舉欺詐言論,無視有廣泛證據顯示有關言論明顯錯誤。Dominion於起訴狀中,形容林德爾是個有天賦的銷售員(talented salesman),批評對方為了催谷其公司的枕頭銷量,而屢次提出選舉欺詐的言論。

林德爾周一接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示,他對Dominion起訴自己而感到非常高興(so happy),因為他可以根據司法程序要求Dominion提供内部文件。

林德爾更興奮地表示:

我就是想這樣,我一直在等(被起訴)。我剛才打電話給我的律師,說他們終於這樣做了。

(This is what I wanted. I've been waiting for this. I just called my lawyers, I said finally they're doing it.)