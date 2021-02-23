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撐侵枕頭商人屢提選舉欺詐 美國投票軟件公司索償百億

環球政治 18:11 2021/02/23

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與特朗普關係密切的企業MyPillow行政總裁林德爾屢提選舉欺詐，遭美國投票軟件公司索償百億。

美國前總統特朗普已卸任約一個月，但特朗普與身邊的人仍受密切關注。與特朗普關係密切的企業MyPillow行政總裁林德爾（Mike Lindell），曾多次提出美國大選涉及選舉欺詐的言論。美國投票軟件公司Dominion Voting Systems正式入稟法院，向林德爾索償13億美元（約101億港元）。

自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來 【下一頁】

Dominion周一（22日）提交長達115頁的起訴狀，指林德爾助長有關Dominion操縱2020年美國大選的選舉欺詐言論，無視有廣泛證據顯示有關言論明顯錯誤。Dominion於起訴狀中，形容林德爾是個有天賦的銷售員（talented salesman），批評對方為了催谷其公司的枕頭銷量，而屢次提出選舉欺詐的言論。

林德爾周一接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他對Dominion起訴自己而感到非常高興（so happy），因為他可以根據司法程序要求Dominion提供内部文件。

林德爾更興奮地表示：

我就是想這樣，我一直在等（被起訴）。我剛才打電話給我的律師，說他們終於這樣做了。

（This is what I wanted. I've been waiting for this. I just called my lawyers, I said finally they're doing it.）

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

林德爾同時否認自己是透過提出選舉欺詐的指控獲利，帶動MyPillow的業務。他聲稱自己因為屢提選舉欺詐的言論，遭超過20間零售商取消合作，更無法上電視宣傳。

特朗普（Donald Trump）與支持者多次聲稱美國大選結果不公，林德爾也因為多次提出美國大選涉及選舉欺詐，而遭社交媒體Twitter封鎖其帳戶。

責任編輯：鄭錦玲

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