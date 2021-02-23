【數碼貨幣】金管局：人行及阿聯酋央行加入「多種央行數碼貨幣跨境網絡」

▲ 金管局：人行及阿聯酋央行加入「多種央行數碼貨幣跨境網絡」

金管局早前與泰國央行發起「Inthanon-LionRock」項目，旨在探討於跨境支付應用央行數碼貨幣。金管局公布，阿聯酋央行及中國人民銀行數字貨幣研究所（人行數研所）會參與「Inthanon-LionRock」項目的第二階段。

由於該聯合項目得到國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的支持，現已重新命名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（m-CBDC Bridge）。

金發局指約八成央行正研發數碼貨幣，看【下一頁】

金管局與阿聯酋央行亦同日宣布交換《諒解備忘錄》，加强雙方的金融科技合作，以促進兩地間在推動金融服務創新及監管發展方面的合作。根據《諒解備忘錄》，雙方已同意阿聯酋央行參與由金管局、泰國中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所及國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）轄下香港中心合作推行的一項多種央行數碼貨幣跨境網絡項目（m-CBDC Bridge）。

金管局總裁余偉文指，金管局致力擴大其的國際金融科技網絡至全球其他地區，包括中東地區的夥伴機構，預期雙方在《諒解備忘錄》的框架下加強合作將可產生可觀的協同效應，帶來新的思維與視野。

金管局指，隨著阿聯酋央行及人行數研所加入，「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目將進一步締造有利環境，讓更多亞洲及其他地區的央行共同研究DLT在提升金融基建以處理跨境支付方面的潛力，預期研究結果能有助解決跨境資金調撥的難題，包括效率低、高成本及繁複的監管合規要求等。最重要的是各參與央行將考慮概念驗證工作的成果，以評估「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目在跨境資金調撥、國際貿易結算及資本市場交易中的可行性。

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編輯：袁諾曦