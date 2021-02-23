【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone

▲ 7-Eleven明天（24日）起至3月23日，推出「7仔著數多」優惠套券，每本售$10。（7-Eleven提供圖片）

7-Eleven明天（24日）起至3月23日，推出「7仔著數多」優惠套券，每本售$10，內有2張無消費條件的$5現金券，以及15張合共超過$140的折扣優惠券，更可自動參加大抽獎，有機會贏取白色iPhone 12 128GB一部。

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15張購物優惠券，包括$5買卡樂B蝦條原味或辛之味1件、$5買加系可口可樂膳食纖維無糖或加系雪碧檸檬青檸味無糖汽水1支、$8買雀巢Drumstick雪糕批花生醬海鹽焦糖或花生醬紅桑子1支、$8買雀巢ACTI-V希臘式乳酪飲品1支、$5買嘉頓夾心海綿蛋糕朱古力咖啡味或牛奶味1件等。

▲ 15張購物優惠券（7-Eleven提供圖片）

凡購買優惠套券，可憑尾頁上抽獎號碼自動參加終極大抽獎，有機會嬴取大獎白色iPhone 12 128GB（名額共5名），或二獎$20 7-Eleven電子現金券（名額共1000名）。抽獎結果將於3月30日早上7時公佈，只需以手機掃瞄優惠套券尾頁上的二維碼，即可查看抽獎結果。

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責任編輯：朱悅瀅