【國際比拼】港樓全球最難負擔　連續11年「排第一」　市民為買樓要不吃不喝20.7年

香港樓價高企，年輕人要買樓上車甚困難。國際調查機構Demographia報告顯示，香港家庭要不吃不喝20.7年才買到樓，難以負擔樓的程度，已連續11年高踞世界首位。

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雖然香港樓價難負擔程度，較上年略為改善，由2019年的20.8年，略跌至20.7年，但仍大幅拋離其他城市，以第二位的溫哥華為例，雖然當地樓價同樣難負擔，但只需不吃不喝13年便能置業，難度比香港易得多。

據該機構的定義，只要倍數高於5.1，就可視為樓價嚴重地超出負擔水平，而92個城市中，有36個被評為極難負擔，即樓價收入比達5.1倍以上，而香港則連續11高踞世界首位，足見香港樓市的瘋癲程度。

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值得留意的是，不少地產業界人士也看好今年樓價，舉例說，利嘉閣地產總裁廖偉強更坦言，年內樓價將「爆炸式」上升，預期全年樓價升約一成，而豪宅更會有追落後的勢頭，料升幅更勝中小型物業。此外，會德豐地產常務董事黃光耀說，今年港股升幅不少，預計帶來的財富效應，將帶動不少資金流入樓市，加上本港新冠疫情持續放緩，並即將展開疫苗接種工作，買家入市信心明顯增強。他又說，中港通關後，北水將流入香港，預計全年樓價將升5%至8%。

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