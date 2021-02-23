【新舊經濟股】債息上升舊經濟股抬頭　 友邦更強升逾4%　

▲ 港升幅主要集中在傳統經濟股上。

港股今日升313點，全日收報30633點，惟科指未止跌，再跌113點或1.14%，全日收報9863點。港升幅主要集中在傳統經濟股上，重磅科技股普遍偏軟，港股再現新舊經濟大換馬勢頭。傳統重磅股方面，友邦 （01299） 全日升4.7%，收105.4元，貢獻恒指143點升幅，成為撐市功臣。

美債息升科技股挫 女股神Cathie Wood旗艦基金傷【下一頁】

除了友邦外，新地 （00016） 、銀娛 （00027） 、港鐵 （00066） 、中石化 （00386） 等傳統股份亦創52周新高。新地全日升逾半成，收124.3元；銀河 （00027） 升8.8%，收報76.05元；另外港鐵 （00066） 升2.咁做係%，收46.3元。

今次環球資金新舊經濟換馬潮，觸發點是美債息持續趨升，10年美債息最新報1.372厘，逼近1.4厘。有女股神之稱的ARK invest投資總監Cathie Wood坦言，憂慮債息急升，或令科技股估值向下重估。

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編輯：吳敏芳

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