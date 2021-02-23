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【ET講股通】孫運喜：滙豐追揸沽　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:56 2021/02/23

分享：

恒指全日收報30632點，升312點，大市總成交2,674億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，獅王滙豐 （00005） 放榜，宣布恢復派息，可謂久旱逢甘露，惟明言短期不會有回購計劃，加上營運成本上升，憧憬重返亞洲的策略亦暫未實現，拖累股價一度急升6%後大幅收窄，收市僅升0.4%至46.7元。

不排除先整固  候低可吸納

滙豐陰陽燭出現長長的上影綫，短綫不排除先整固，惟在低位可考慮吸納，主因：一、早前已多番傳出滙豐重返亞洲的消息，包括將個別部門的高層長駐香港、新加坡，相信未來終將有好消息公布；二、重新派息之餘，亦制定了新的股息政策；三、技術走勢偏強，股價早前造杯柄型態後突破；四、美長債息上升，有利銀行板塊表現。

展望後市，恒指短綫或繼續整固，惟相信在傳統經濟股支持下，可望在20天綫覓得支持後，再展升浪。

【「ET講股通」問股環節，包括︰昊海生物科技、貓眼娛樂、明源雲、保利協鑫、平安好醫生、碧桂園、阿里巴巴︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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