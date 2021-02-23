康宏環球｜財匯局介入調查康宏2017年至19年財報　質疑「保留意見不足傳達嚴重性」

▲ 財匯局介入調查康宏財報

康宏環球 （01019） 上周公布2017年至19年財報，引來財匯局介入事件。核數師中匯安達會計師事務所在康宏相關財務報告「發出保留意見」，財匯局指，中匯表示受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據以發出無保留意見財務報按，但財匯局認為，發出保留意見並不足以傳達情況的嚴重性。

財匯局表示，中匯對於相關年度的財務報表發出保留意見，意味著除特定的例外情況外，中匯確認相關年度的財務報表已按照適用的財務匯報要求妥為編制。該局指出，若此類例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師並不允許發表保留意見，反而須退出審計或在審計報告中表明他們對財務報表「無法表示意見」。

考慮中匯所描述的例外情況的性質和程度後，財匯局表示，有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員作出調查是否或可能就康宏的 2017、2018 和 2019 年財務報表發表適當審計意見。

財匯局稱，立刻展開調查康宏財務報表4大方面，包括：

1）所謂的「謎網」的存在以及對康宏的某些交易的實質和商業理據

2）就康宏的某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序；

3）康宏根據 FTI 進行的調查而發布的資料；及

4）中匯前任的核數師退出審計工作，並在此情形下向康宏提供的資料

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編輯：麥德銘