康宏環球｜財匯局介入調查康宏財報、質疑核數師審計意見　馬時亨：至少一家監管機構告知嚴重性（第三版）

▲ 財匯局介入調查康宏財報

康宏環球 （01019） 上周公布2017年至19年財報，未滿足復牌要求，反惹監管機構介入。財匯局公布，將調查康宏2017至19年財報中，負責核數的中匯安達會計師事務所是否發出適當審計意見。

康宏發言人表示，康宏知悉財匯局的公布，相信核數師會全面配合。

中匯在康宏2017年至19年財務報告發表「保留意見（qualified opinion）」。財匯局指，發出保留意見相當於中匯除特定例外情況，確認財務報表已按照適用的財務匯報要求妥為編制。中匯表示受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據以發出無保留意見。

財匯局續指，若例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師須退出審計或發表「無法表示意見 （disclaimer of opinion）」，因為發出保留意見並不足以傳達情況嚴重性。

考慮中匯所描述的例外情況的性質和程度後，財匯局表示，有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員，調查是否或可能就康宏財務報表發表適當審計意見。

財匯局稱，立刻調查康宏財務報表4大方面，包括：

1）所謂的「謎網」的存在以及對康宏的某些交易的實質和商業理據

2）就康宏的某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序；

3）康宏根據FTI進行的調查而發布的資料；

4）中匯前任的核數師退出審計工作，並在此情形下向康宏提供的資料。

康宏停牌3年累虧26億元、核數師保留意見 3月舉行AGM和EGM，可見【下一頁】

康宏早前爆出董事會爭奪戰，被視為佳兆業太子爺郭曉群代表的馬時亨早前已籲財匯局介入事件。馬時亨接受本報查詢時稱，歡迎財匯局調查，也認為財匯局證明他的看法，「至少有一家監管機構告於公眾事件嚴重性」。

康宏在財務報表披露，2019年虧損5.4億、經營現金流出近6億，期末現金、有抵押銀行存款分別7.17億元和1033萬元，「可能對公司的持續營運能力造成重大疑慮」，但仍以持續營運基準編製報表。

馬時亨認為康宏財政狀況嚴峻，而中匯即使審計意見受質疑，現有管理層才是康宏核心問題所在，批評現有管理層過去3年間管治不，令公司財政惡化，也欠缺透明度。

康宏環球上周公布2017至2019年3年業績，合計虧損26.14億元。中匯對3年業績均發出「具保留意見報告」，提出達8項意見，當中包括對公司2019、18年應收貸款2億、3.45億元的商業內容和性質，未得到充足合適的憑證和合理解釋。

（第二版加入馬時亨評論，第三版更新康宏回應）

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編輯：麥德銘