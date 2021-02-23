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【滙豐HSBC業績】滙豐CEO祈耀年：未決定未來每半年或每季派息　2022年底前不考慮再推回購計劃

股市 17:52 2021/02/23

分享：

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）。（網上直播截圖）

HSBC滙豐 （00005） 放榜，事隔一年終重啟派息，派發每股0.15美元末期息，但就表明2021年內不會派發季息，將於8月中期業績時考慮是否宣派一次股息。滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，有關決定由滙豐作出，但目前內部仍然未就未來分派半年度抑或季度股息，將於今年稍後時間作最終決定。

緊貼滙豐績後股價｜滙豐派末期息0.15美元勝預期、衝50元不果急回｜【下一頁】

滙豐同時提出新的股息政策，2022年起，逐漸將派息比率以每股盈利的40%至55%釐定，即終止近年維持每年分發0.51美元股息的恒常做法。

祈耀年在傳媒會議上解釋，今年不派季息的決定是內部決定，認為基於目前的經濟不確定性，有必要進一步觀望今年首半年的市場發展。

集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）。（網上會議截圖）

即使未來股息政策有變，但集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）預期，今年的派息比率將會高於最新訂立的55%區間上限，而今次的派息比率亦達到約79%，他解釋派息政策變動，主要為維持銀行再投資的彈性，同時向股東提供穩定收入。但他續指，2022年底前不考慮推出新一輪股份回購計劃。

集團強調成本控制，被問到未來裁員計劃，祈耀年重申去年提出的目標不變，意味維持中期裁減3.5萬人。

滙豐香港撐集團九成盈利　全年稅前少賺三成｜【下一頁】

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【滙豐HSBC業績】滙豐員工花紅池縮兩成　祈耀年「坐正」薪酬倍增

【滙豐HSBC業績】史美倫5月退出滙豐董事會　結束10年任期

 

記者：趙穎妍

港股 業績公布 本地銀行股 裁員 每股盈利 派息比率 銀行 滙豐控股（00005） 回購 派息
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