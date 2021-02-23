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疫情衝擊公關及傳訊業　近2成遭減薪或被逼放無薪假

商業 19:12 2021/02/23

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新冠肺炎疫情下活動停擺，對公關及傳訊行業亦帶來影響。香港公關及傳訊業總工會公布最新調查報告，結果顯示四成三從業人員受疫情影響，其中，四分一(25%)同業遭凍薪，近兩成遭減薪或被逼放無薪假，當中包括 8%同業遭直接減薪4%至 30%，及11%同業被逼每月放1至14日無薪假。

【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費
 
公關工會在去年12月14至28日，以網上問卷調查訪問387名會員及業界人士，以了解同業薪酬、及福利及待遇情況。 公關工會發言人表示，有會員向工會反映其僱主接受特區政府的「保就業」計劃資助後， 解僱較高薪僱員，再以較低工資另聘新僱員，以符合計劃中「承諾受薪僱員人數」的條件。 由此可見「保就業」計劃難以保障僱員就業。

任職公營機構的初級同業薪酬最高
 
調查亦顯示，政府或公營機構內部入職薪酬較高跨國公關顧問公司加薪幅度佳。入職一年或以下的公關及傳訊業人員月薪中位數為港幣15,000元。具備4至5年經驗人員的月薪中位數為港幣 28,000元，業內工作10至15年人員則為港幣48,000元，而具備16年以上資歷的月薪中位數超過港幣53,000元，當中最高的受訪者月薪為港幣90,000元。 
 
是次調查亦分析及比較不同機構的薪酬待遇。調查發現，任職於政府或公營機構的初級同業薪酬最高。另外，不論在各個年資或職級組別中，跨國公關顧問公司的薪酬皆較本地顧問公司較高，而差別在中高職級、以及具備數年資歷的組別更為明顯。在跨國公關顧問公司任職 8 年或以上，其平均年薪更可超越政府或公營機構，反映跨國公關顧問公司工作前景佳。

【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援

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責任編輯：蘇穎琪

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