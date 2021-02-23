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【新冠肺炎】英國三分之一人口接種至少一劑疫苗　約翰遜宣布四階段解封計劃

環球政經 19:10 2021/02/23

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英國早前爆發新型變種病毒感染，自1月4日封城至今，一直處於全面封鎖狀態。本周一（22日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布逐步解封計劃，分為四個階段，預計6月底之前可實現大範圍解封。不過約翰遜亦強調，每個階段的決策都將由數據而非日期決定。

英國四階段解封計劃如下：

  • 3月8日至3月29日期間，學校復課，放開戶外場所社交限制；
  • 3月29日至4月12日期間，進一步取消限制，商店、發廊、健身房與戶外餐廳等非必要場所可重新開放；
  • 4月12日至5月17日，取消大多數社交隔離限制，公共場所聚會人數上限增至30人，允許室內酒吧與餐廳營業，室內娛樂活動恢復，觀眾可現場觀看球賽
  • 6月21日，取消大多數限制措施。

不過是否進入下一階段，取決於4個關鍵測試，分別是疫苗接種進展、疫苗對於住院和死亡人數的影響、感染率是否維持低水平以及對變種新冠病毒的監測。政府同時表示，每個階段的推進要間隔至少5周，方便政府用4周時間來收集數據，然後有1周時間用於提醒公眾和有關部門做好準備。

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撰文 : 李勝男

新冠肺炎疫情 人口 新冠肺炎 英國 約翰遜

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