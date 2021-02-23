【新冠肺炎】英國三分之一人口接種至少一劑疫苗　約翰遜宣布四階段解封計劃

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【滙豐控股5】瑞銀關注滙控未來增長動力 摩通維持減持評級
英國早前爆發新型變種病毒感染，自1月4日封城至今，一直處於全面封鎖狀態。本周一（22日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布逐步解封計劃，分為四個階段，預計6月底之前可實現大範圍解封。不過約翰遜亦強調，每個階段的決策都將由數據而非日期決定。
英國四階段解封計劃如下：
不過是否進入下一階段，取決於4個關鍵測試，分別是疫苗接種進展、疫苗對於住院和死亡人數的影響、感染率是否維持低水平以及對變種新冠病毒的監測。政府同時表示，每個階段的推進要間隔至少5周，方便政府用4周時間來收集數據，然後有1周時間用於提醒公眾和有關部門做好準備。
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撰文 : 李勝男