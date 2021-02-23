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【業績】數碼通中期盈利不變　維持派息14.5仙、10%用戶轉用5G

股市 18:22 2021/02/23

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SmarTone公佈中期業績。

數碼通電訊 （00315） 公布中期業績，截至去年12月底6個月，半年純利微升0.75%至2.67億元，擬派發中期股息每股14.5仙，按年不變。數碼通期內總收入為32.4億元，按年下跌24%，主要因手機銷售收入及漫遊收入下降所致。

數碼通：5G網絡覆蓋全港95%人口，詳情可看﹕【下一頁】

期內客戶人數上升6%至280萬人，月費計劃客戶流失率為0.8%，處於業界低位。

收入方面，本地服務收入較前6個月增長3%，流動服務月費計劃ARPU則下降13%至196元。此外，由於市場上推出5G旗艦手機的時間延遲，公司的手機及配件銷售額按年下跌42%。

公司表示，5G服務反應比預期理想，目前已有10%的SmarTone流動網絡客戶轉用5G計劃，5G家用寬頻業務亦見增長。

數碼通電訊表示，預期營商環境仍然競爭激烈，但隨著全球開始接種新冠疫情疫苗，預料漫遊服務將會復甦。數碼通亦表示，香港的5G服務及服務廣泛度大概位列全球第三，在5G服務方面大幅領先歐洲，公司將把握此項優勢，推出更多與5G技術相關的應用方案，以開拓新的收入來源。

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編輯﹕賴奕羚

港股 數碼通（00315） 純利 SmarTone

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