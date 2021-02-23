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【變種病毒】難達群體免疫 印度驚現240多種新冠變種病毒

環球政經 17:45 2021/02/23

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印度新冠疫情近日急轉直落，當地衞生官員上周六(20日)表示，全國近日驚現多達240種新冠變種病毒，部分更具傳染力，有機會令已接種疫苗人士再次染疫，幾乎不能達致群體免疫的可能。

【本港疫情】疫苗接種計劃由今日起接受網上預約 一文看清預約步驟、資料及各區疫苗中心詳情：【下一頁

林鄭與多名官員率先打疫苗　呼籲市民及早接種：【下一頁

現時印度多地單日新增確診個案急升，醫學研究和臨床機構全印醫學科學研究所（AIIMS）主任Randeep Guleria指出，部分變種病毒具有極高的傳染力，甚至是危害生命，他又指部分病毒擁有「逃避機制」，或令部分已接種疫苗人士再次感染。他表示，當局目前需要向病毒進行定期和廣泛監測，可通過改進疫苗應對這一大挑戰，強調社會各界仍有需要去注射疫苗，惟需同時採取檢測、追蹤接觸者及隔離措施。

 

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責任編輯：潘曉豐

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