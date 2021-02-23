【變種病毒】難達群體免疫 印度驚現240多種新冠變種病毒

印度新冠疫情近日急轉直落，當地衞生官員上周六(20日)表示，全國近日驚現多達240種新冠變種病毒，部分更具傳染力，有機會令已接種疫苗人士再次染疫，幾乎不能達致群體免疫的可能。

【本港疫情】疫苗接種計劃由今日起接受網上預約 一文看清預約步驟、資料及各區疫苗中心詳情：【下一頁】

林鄭與多名官員率先打疫苗 呼籲市民及早接種：【下一頁】

現時印度多地單日新增確診個案急升，醫學研究和臨床機構全印醫學科學研究所（AIIMS）主任Randeep Guleria指出，部分變種病毒具有極高的傳染力，甚至是危害生命，他又指部分病毒擁有「逃避機制」，或令部分已接種疫苗人士再次感染。他表示，當局目前需要向病毒進行定期和廣泛監測，可通過改進疫苗應對這一大挑戰，強調社會各界仍有需要去注射疫苗，惟需同時採取檢測、追蹤接觸者及隔離措施。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐