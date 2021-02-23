三星宣布自家Galaxy裝置將有4年更新保證　料130款產品符合條件

▲ 三星（Samsung）近日宣布，將為2019年起推出的自家Galaxy裝置，由現時的2年安全更新保證，延長到4年。

三星（Samsung）近日宣布，將為2019年起推出的自家Galaxy裝置，由現時的2年安全更新保證，延長到4年。三星又透露，預計將有超過130款三星裝置將符合條件，當中包括：Galaxy S、Galaxy Z、Galaxy Note及Galaxy Tab系列平板電腦。

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在此之前，三星一直給予的安全支援承諾都是兩年，但高階產品通常在第三年裡仍會有更新，只是頻次有所下降，可能會變成每季一更。為了吸引客戶，三星宣布將會讓大部分Galaxy裝置的年安全更新保證延長到4年。

據了解，現時三星延長更新保證後，將會超越Google Pixel手機。目前三星將有4年安全更新及3年Android更新保證；而Google Pixel手機則僅提供3年的Android大更新，以及3年的安全更新保證。

至於Google會否考慮將其更新保證作出調整，該企則暫未透露相關計劃。

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責任編輯：曾曉汶