▲ 康宏環球｜涉隱瞞關連交易獲4960萬佣金 康宏前高層等共4人否認串謀詐騙開審

康宏環球 （01019） 3名前高層及證券行總經理涉隱瞞關連交易，令康宏向康宏證券支付逾4,960萬佣金，4名涉案被告否認2項串謀詐騙罪及交替控罪欺詐罪，案件今（23日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，康宏前執董麥光耀案發時透過公司間接持股康宏證券，麥及後委聘鼎成證券行為債券配售代理，惟鼎成與康宏證券定立分配售協議，康宏證券在配售中收取約4,960萬佣金；控方又指其中兩名被告在Whatsapp提及麥委聘鼎成，以隱瞞康宏證券為真正配售代理。

4名被告依次為康宏前執董麥光耀（45歲）、康宏前首席財務總監陳麗兒（47歲）、康宏前經理黃淑安（41歲）及鼎成證券行總經理李易明（49歲），4人否認1項串謀詐騙罪，及交替控罪即1項欺詐罪。

串謀詐騙罪指，4人於2014年6月1日至2017年4月27日間，串謀欺詐康宏金融控股有限公司的董事局、股東及潛在投資者，即不誠實地使康宏金融發行債券時，委聘鼎成為配售代理，但安排鼎成與康宏證券簽訂配售代理協議，令康宏證券成為真正配售代理，隱瞞關連交易本質，令康宏證券收取逾4,960萬佣金。

交替控罪則指，4人隱瞞康宏證券是康宏金融的實際配售代理，意圖詐騙及誘使康宏金融委聘鼎成作為債券的配售代理，導致康宏金融、其股東及潛在投資者蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利，或導致鼎成及康宏證券獲得利益。

麥、陳及黃另否認串謀詐騙香港聯交所。控罪指，各人於同日串謀欺詐聯交所，即隱瞞康宏環球透過鼎成委任康宏證券代理配售債券，隱瞞其關連交易本質。

控方開案陳詞指，首被告麥光耀案發時為康宏金融的執行董事，並透過康宏金融持股其他公司，而該其他公司則持股康宏證券。康宏金融於2014年發行債券，而首被告於董事會上曾提出委任康宏證券作配售代理，惟首被告及後在董事會上指已委聘鼎成。

鼎成其後與康宏證券訂立債券分配售協議，涉及共4筆債券配售，而根據協議康宏證券會收取7.8%的佣金，康宏證劵最終收取共約4,960萬佣金，佔去鼎成在配售債券中近9成的佣金。

控方另指，次被告陳麗兒及第3被告黃淑安，於2014年8月6日透過whatsapp訊息通訊，內容顯示兩人知悉首被告藉以委聘鼎成，隱瞞康宏證券為真正配售代理。

聆訊明（24日）續。

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記者：王仁昌