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【網民熱話】私人樓交管理費如交租？　網民：年年加價有如搶錢

理財智慧 18:30 2021/02/23

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住公屋要交租，買了私樓就以為不用交錢？別忘了管理費！近日就有網民於網上討論區發文,指交管理費就像交租，令他懷疑不是自己物業。

【美股焦點】炒殼股回報豐厚 美股掀SPAC新股熱 三隻ETF捕捉另類上市熱潮 【下一頁

私樓管理費平均千元起跳，每呎5元起是基本，更有屋苑式大屋的管理費要一萬以上。有網民回應，私樓有會所服務，幫居民處理垃圾，清潔公共地方，管理大廈所有大小事宜，自然是比其他樓貴。同時亦提出建議，不滿意費用可以投票踢走管理公司，自己再找管理公司管理屋苑。

但有網民不滿管理費的增幅，更指是「搶錢」。有人感嘆：「以前有間屋一勞永逸，依家要交每年都加嘅管理費，久不久又要大維修，2047年又要補地價，睇嚟業主個名只係虛名」，也直言「所以住宅已不值投資，在下行周期，管理費，維修等突然感覺好顯眼」。

【iMoney Cafe】滙豐復派息 股價仲有冇得升【下一頁

另外就有網民分析：「交租就最好，唔洗諗交出去嘅租有幾多係儲緊，全部都係支出，慳返唔少腦汁同精神，所以交租係抵過供樓嘅。」

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷

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