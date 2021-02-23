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【連登契媽ARK】美債息走高重創科技股　Cathie Wood旗下ARK基金大跌

股樓投資 17:22 2021/02/23

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美國國債孳息率今年以來不斷走高，周一（22日）一度逼近1.4厘，引發外界對通脹預期擔憂，科技股首當其衝捱沽。本周一美股主要指數呈現截然不同的走勢，道瓊斯指數略升0.09%，以科技股為主的納指卻跌近2.5%，反映市場對於科技股熱情減弱。「連登契媽」、「科技女股神」Cathie Wood旗下ARK系列亦難倖免於難，當中ARK Innovation  ETF（ARKK）跌幅最大，挫5.8%，收市報143.8美元。

ARK系列基金持倉如下圖所示：

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ARKK以投資於「破壞性創新型」科技公司而聞名，其最大持倉為Tesla（TSLA），佔基金比重超過9%，周一Tesla大跌8.55%，收報714美元。另外基金重倉的其他股份同樣捱沽，Roku（ROKU）跌6.4%，SQUARE（SQ）跌逾3%，TELADOC HEALTH（TDOC）跌逾8.1%，這三家公司在基金所佔的比重分別為6.6%、5.2%以及5.1%。

【美股焦點】炒殼股回報豐厚 美股掀SPAC新股熱 三隻ETF捕捉另類上市熱潮【下一頁

Cathie Wood上周接受外媒訪問時曾指，若債息持續走高，股市調整的風險將不斷增加，並引起市場的恐慌，影響公司估值。談及市場調整之際的投資策略，她表示會拋售虧損的股票，然後繼續買入符合其「信仰」的公司。

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撰文 : 李勝男

納斯達克綜合指數 通脹 指數 投資策略 Tesla 國債 基金

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