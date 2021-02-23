【財政預算案2021】中小企冀延長「還息不還本」計劃　派消費券刺激本地消費

2021-22年的財政預算案將於明日（24日）發表，面對經濟不景，商界對預算案亦有什麼期望？

【財政預算案2021】財政預算案明日發布 中小企冀有更多貼地支援

香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍指，疫情下不少中小企需以按揭貸款做生意，港府先前推出的「還息不還本」計劃確實為許多中小企帶來幫助，然而計劃即將屆滿，故他最期望有關措施可延長至年尾旺季，相信是最有效幫助企業的政策。

他同時亦是珠寶品牌古珀行的董事，雖然公司從事出口業務為主，加上面對奢侈品市場萎縮等挑戰，但他坦言「只要銀行不收回貸款，出口業就仍可捱下去」，故沒有期望在出口方面的特別援助措施，反而更期冀港府可先處理本港內部經濟循環。除了希望當局增加本地旅遊支援外，他亦建議派發消費券，以刺激本地消費。另一方面，他亦表示支持設立失業保險制度，相信對僱主員工而言亦是雙贏局面。

餐飲業冀可減免稅收、電費和租金

餐飲業方面，位於何文田及荃灣的咖啡店「TEKO」創辦人之一梁小姐指，現時第四輪抗疫基金仍沒收到。她對新一份財政預算案，期望可以著力在減免稅收、電費和租金等方面，皆因每月成本開支大。她解釋，現時每日營業所賺的營業額都是交租。加上她明白其他開支大，她認為預算案可繼續為受影響處所，提供保就業計劃。

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記者：蘇穎琪、馬意文