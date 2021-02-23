  • 24°C
香港時間 : 2021223日 (二) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援

商業 17:27 2021/02/23

分享：

本地中小企業對新一份財政預算案又有甚麽期望？

本港正面臨失業率高企和經濟下行等狀況。2021-22年的財政預算案將於明日（24日）發表，財政司司長陳茂波日前稱，經濟尚沒恢復，料下年度會出現較大赤字，新一份預算案亦要「睇餸食飯」。本地中小企業對新一份財政預算案又有甚麽期望？

香港中小企促進聯會會長林國雄認為，支援本地經濟發展尤為重要，皆因疫情之後旅客等恢復須一段時間。而他直言，政府過去的政策和措施方向正確，但對中小企而言實際執行仍有困難，希望政府進行諮詢工作時可擴大諮詢範圍，多與業內小商會溝通，只有小商會主攻本地市場，才了解實際需要。

【港人買樓】港青上車難？  全球樓價最難負擔排行榜　香港連續11年居榜首

林更藉過去推出的幾項措施，解釋推行措施當中的問題：

  • 市場拓展基金，他認為原意幫助進軍海外市場是好，但對能力和資金較小的小型企業而言作用不大，他舉例「（本地）賣魚蛋（小店）做不到」便難以參加國內和海外展覽，開拓新市場。
  • 粵港澳大灣區青年創業資助計劃，他認為有助支援創業人士，但要創業時，未必有能力和資金先北上發展。
  • 遙距營商計劃（D-biz），他認為原意發展綫上業務是好，設有專責電腦部門的中小企不會明白有問題，但較小規模的中小企沒有相關部門，執行時要另找員工負責，招聘有相關技能的新員工又加重負擔。

林建議，政府可提供更貼地的支援，例如：幫助中小企現金流方面，「百分百擔保特惠貸款」的還款期再延長3年，並按個別中小企需要，可選擇延遲還款和如期還款。他稱，雖然再延長還款的利息會增加，但對缺乏現金流的中小企有成效。而在遙距營商計劃下，他建議政府與教育機構合作，舉辦培訓課程，幫助中小企老闆學習網上業務的應用。

【數碼轉型】建造業缺科技人才及資金　近半受訪者認為轉型需時5年

其他實際的幫助方面，林直言「派錢個個想，但不實際」，故他希望政府與本地企業合作派發消費券，率先刺激本地經濟。並且他期望政府在推行限聚令時，協助中小企與地產商研究減少管理費、租金等支出，減輕成本的負擔和財政壓力。

記者：馬意文

相關文章

【支援中小企】數碼港夥前海管理局　加強支援本港創科初創企業
2021/01/26
【支援中小企】數碼港夥前海管理局　加強支援本港創科初創企業
【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷
2021/01/28
【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷
【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路
2021/02/02
【支援中小企】調查：56%港中小企憂未來一年經濟惡化　53%加速數碼轉型覓出路
【網絡安全】中小企難保護網絡安全？ 羅兵咸永道夥香港寬頻推網絡威脅管理服務
2021/02/22
【網絡安全】中小企難保護網絡安全？ 羅兵咸永道夥香港寬頻推網絡威脅管理服務
創業 疫情 經濟 陳茂波 財政預算案 財政司 限聚令 失業率 大灣區 D－Biz

下一篇文章

【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運