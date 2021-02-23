【財政預算案2021】財政預算案明日發布　中小企冀有更多貼地支援

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【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業 籲盡快與內地重新通關
本港正面臨失業率高企和經濟下行等狀況。2021-22年的財政預算案將於明日（24日）發表，財政司司長陳茂波日前稱，經濟尚沒恢復，料下年度會出現較大赤字，新一份預算案亦要「睇餸食飯」。本地中小企業對新一份財政預算案又有甚麽期望？
香港中小企促進聯會會長林國雄認為，支援本地經濟發展尤為重要，皆因疫情之後旅客等恢復須一段時間。而他直言，政府過去的政策和措施方向正確，但對中小企而言實際執行仍有困難，希望政府進行諮詢工作時可擴大諮詢範圍，多與業內小商會溝通，只有小商會主攻本地市場，才了解實際需要。
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林更藉過去推出的幾項措施，解釋推行措施當中的問題：
林建議，政府可提供更貼地的支援，例如：幫助中小企現金流方面，「百分百擔保特惠貸款」的還款期再延長3年，並按個別中小企需要，可選擇延遲還款和如期還款。他稱，雖然再延長還款的利息會增加，但對缺乏現金流的中小企有成效。而在遙距營商計劃下，他建議政府與教育機構合作，舉辦培訓課程，幫助中小企老闆學習網上業務的應用。
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其他實際的幫助方面，林直言「派錢個個想，但不實際」，故他希望政府與本地企業合作派發消費券，率先刺激本地經濟。並且他期望政府在推行限聚令時，協助中小企與地產商研究減少管理費、租金等支出，減輕成本的負擔和財政壓力。
記者：馬意文