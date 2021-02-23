【濠賭股】澳博去年虧損30億不派息 上葡京料上半年開幕

▲ 澳博去年全年虧損30億元。

澳博 （00880） 去年盈轉虧，全年錄得淨虧損30.25億元，經調整EBITDA錄得負值20.89億元，每股基本虧損53.3仙，不派息。澳門今起取消所有內地入境人士隔離要求，濠賭股造好，澳博績前升7.9%，報11.2元，成交10億元。

澳博去年博彩淨收益挫78%至73億元，酒店、餐飲、零售及其他收入則按年跌66%至3.59億元。澳博表示，集團旗艦新葡京娛樂場年內博彩毛收益按年減少84%，經調整新葡京EBITDA及應佔溢利則分別按年減少137%及146%。新葡京酒店全年的入住率減少76%至17.9%，平均房租則減少2.9%至1,465港元。

內地入境澳門即日起無須隔離 銀娛升逾一成冠藍籌【下一頁】

澳博指，集團在COVID -19爆發下業務受到嚴重影響， 當中澳門娛樂場於2月份關閉了15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。

集團位於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已竣工，項目正接受當地政府機關的最後驗收，預計「上葡京」於2021年上半年開幕。

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編輯：陳健婷