【營人物語@iM網欄】新餐肉等如健康？別再被廣告誤導

「難得今天我們都放假，不如一起去吃早餐，快餐店那款新餐肉通粉，已推出了好一段日子，我還未曾嚐過，吃過早餐回來再睡吧！」丈夫大清早就吵醒我說。

睡眼惺忪的我見他如此興奮，也不好意思掃他的興，便連忙起床與他出去。

「為何你會想試這款新餐肉？向來你對素食食品都有所抗拒。」我好奇地問。

他慨嘆說：「農曆新年雖沒出外拜年，每天留在家中不停吃年糕，肚腩也因而『步步高升』，胃口亦愈來愈好，今早就突然很想吃午餐肉，亦想起快餐店有素食版的午餐肉，聽說口感跟一般午餐肉無異，加上並沒用油煎，應該更健康。」

我耐心地解釋：「新餐肉是由大豆、馬鈴薯澱粉等植物成分製成，容易令人誤以為一定低脂健康。但其實為了仿效午餐肉的口感，它加入了椰子油的成份，脂肪含量因而大大提升，跟一般午餐肉無分別。」

我再解釋：「而且，椰子油屬飽和脂肪，高飽和脂肪的飲食是引致身體內壞膽固醇上升的主要原因！」

他恍然大悟：「又一次被廣告所誤導了⋯，既然同是高脂肪，我倒不如選吃真正午餐肉！」

「午餐肉含亞硝酸鹽，是食物添加劑的一種，用來保持食物紅潤的色澤及抑制肉毒桿菌生長；食用後會轉化成致癌物 — 硝酸胺。世界衛生組織已將午餐肉列為一級致癌物，每日吃兩片午餐肉，就會增加患大腸癌風險多達18%。」我恐嚇他說。

「有誰不知道午餐肉不健康，偶爾滿足一下口癮也在所難免。」他自圓其說。

我沒好氣地說：「稍後回家，你不要再睡了，就幫忙做家務，消耗一下熱量吧。」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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