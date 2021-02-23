【大行點睇】花旗大幅提高目標價　呢隻保險股有咩好？

花旗發表報告指，受疫情影響，友邦保險（01299）去年第四季新業務價值表現較差，預計今年按年跌幅料由原來預差的18%增至跌31%，不過考慮到內地業務的發展，2022年新業務價值增長率由19%增至26%。該行又把第二階段及終端年化新保費增長分別上調至10%及3.75%，預計在潛在資本控制下，刺激距境保險產品銷售。

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該行表示關注友邦在內地的長期結構性增長機會，預計通關後來港內地人士業務或強勁反彈，加上內地放寬資本管制，以及大灣區金融市場互聯互通等，都有助友邦增加銷售渠道。因此花旗把目標價由84元增至116元，維持「買入」評級。

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