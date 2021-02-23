  • 24°C
香港時間 : 2021223日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】花旗大幅提高目標價　呢隻保險股有咩好？

股樓投資 17:09 2021/02/23

分享：

花旗發表報告指，受疫情影響，友邦保險（01299）去年第四季新業務價值表現較差，預計今年按年跌幅料由原來預差的18%增至跌31%，不過考慮到內地業務的發展，2022年新業務價值增長率由19%增至26%。該行又把第二階段及終端年化新保費增長分別上調至10%及3.75%，預計在潛在資本控制下，刺激距境保險產品銷售。

 

本周公布業績 重點港股一覽  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示關注友邦在內地的長期結構性增長機會，預計通關後來港內地人士業務或強勁反彈，加上內地放寬資本管制，以及大灣區金融市場互聯互通等，都有助友邦增加銷售渠道。因此花旗把目標價由84元增至116元，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

新業務價值 港股 花旗銀行 買入 目標價 保險產品 友邦保險（01299） 互聯互通 大灣區

上一篇文章

【本港疫情】疫苗接種計劃由今日起接受網上預約 一文看清預約步驟、資料及各區疫苗中心詳情

下一篇文章

【大行報告】大和首予永升生活「買入」評級　 為行內少數無需靠併購獲取第三方項目公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多