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【滙豐HSBC業績】滙豐員工花紅池縮兩成　祈耀年「坐正」薪酬倍增

股市 16:57 2021/02/23

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【滙豐HSBC業績】滙豐員工花紅池縮兩成　祈耀年「坐正」薪酬倍增

HSBC滙豐 （00005） 雖然重啟派息，惟去年盈利受疫情、淨息差受壓影響，列帳稅前盈利減少34%。滙豐在業績交代，去年全球員工可變收入的「花紅池」26.59億美元，按年少20.4%，「炒房」環球銀行和資本市場、資產管理和私人銀行影響較少，而滙豐亞洲員工也因「戰略重要和對集團持續貢獻」而影響較少。

滙豐指環球銀行和資本市場、資產管理和私人銀行「花紅池」按年少15%，而其他部門則跌22.5%。

滙豐去年底聘用22.6萬全職員工，較前一年減少逾9000人。

滙豐派末期息0.15美元勝預期 不再設以股代息 短期不回購，可見【下一頁】

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另外，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）2019年8月接替范寧（John Flint），去年為首次全年擔任舵手。祈耀年去年總薪酬415.3萬英鎊（約4,540萬港元），較2019年多1.1倍。

祈耀年基本薪酬126.6萬英鎊，固定津貼為170萬英鎊，年度酌情收入就增23%至81.6萬英鎊。相對於范寧總薪酬458.2萬英鎊，祈耀年去年固定薪津較多，但總薪酬受酌情收入減少而顯遜色。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）去年總薪酬就跌24%至368.7萬英鎊。

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記者：麥德銘

港股 銀行 花紅 滙豐控股（00005）

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