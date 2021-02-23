【網民熱話】炒美股改變生活？ 網民：好中意星期一啊！

除了港股，美股都是港人最愛。但是香港和美國有時差，令大部分的投資者都霎時之間難以適應。近日就有網民於網上討論區發文，詢問大家投資美股後有沒有養成新習慣。

樓主笑言自己因為時差，每天早上都可以不依賴鬧鐘就能起床；亦有不少人回應他，自己也在凌晨五點起床看美國股市，甚至會倒數開盤。在星期六日等休市的日子就「好唔自在」，就算要上班也會十分期待星期一的來臨。

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至於在金錢方面，有網民指自己的儲蓄習慣都改變了，以前一份工資節約使用，玩了美股就等於出「雙糧」。同時亦有人稱，為了再多點本金去投資美股，會「凍飲錢都想省，擺多幾蚊入去」，更會自己剪頭髮，省下來的錢就可以用來投資。

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最愛上班的香港市民，竟然投資美股之後會：「返工遲到多左」，「可以搭Uber返工，訓多三個字」，「唔明點解要返工」。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷