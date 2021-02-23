【港元定期存款】中資行突推3個月港元定存1.2厘息 同期最高息銀行有幾多厘？

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虛擬銀行紛紛減息，眾安（ZA Bank）今天（2月23日）全綫削港元定期存款息率，劈幅最多是3個月期，下調0.2厘，新息率失守1厘大關至僅報0.88厘。相反，傳統銀行乘勢出擊，信銀國際新推3個月港元定存息1.2厘。不過，如以相同短期港元存款息率計，仍不及另一中資大行工銀亞洲的1.8厘高。
3個月港元定存最新息率，詳情可按下圖了解
信銀國際推快閃優惠，由即日起至本周日（2月28日），為CITIC first全新客戶推出「限時」3個月港元定期存款優惠，但須較多附帶條件，包括新客戶於推廣期內，成功開立港元綜合貨幣結單儲蓄戶口，並於「inMotion 動感銀行」成功登記為2月份大富翁存款推廣，才享最高特惠息。
順帶一提，信銀國際發言人補充，CITIC first全新客戶的定義為於推廣期開始起計，過去13個月內，未曾持有該行任何銀行戶口或服務的客戶，且於整個推廣期內只可享優惠1次。
此外，創興（01111）今天亦減3個月港元定存年息0.08厘，新報0.6厘。至於虛擬銀行方面，目前3個月港元定存息率以小米（01810）旗下天星銀行（Airstar Bank）、以及騰訊（00700）有份的富融（Fusion Bank）齊險守1厘，而位列三甲。
港元定存短息較高，以指定外幣即享高息【下一頁】
專家指銀行轉戰綫，如大行花旗力谷活期息1.8厘，定存暫非主戰場。另方面，亦有中資行搶港元超短存，招商永隆標榜存14天即賺息19178元！但絕非普羅大眾的恩物，因這以中資行特惠息的存款上限1億元計，存14天享0.5厘。要是只以最低入場費5萬元新資金衡量，追息族恐少收一大截。
記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪
欄名 : 港元定期存款