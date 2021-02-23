教育界斥英國率先解封學校瘋狂 怕疫情反彈要再停學

▲ 教育界憂慮英國率先重開學校會引起疫情反彈，將要再一次面臨停學。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢。英國首相約翰遜當地周一（22日）晚上公布4階段解封路綫圖，首階段重開英國學校及放寬社交限制。但英國政府率先解封學校的決定，被教育界形容為瘋狂。教育界更憂慮率先重開學校會引起疫情反彈，將要再一次面臨停學。

英國公布4階段解封路綫圖 約翰遜稱6月全面解封【下一頁】

按照英國政府的四階段解封計劃，英國政府最早將由3月8日起重開學校及恢復課後戶外體育活動。英國政府將實施非強制性檢測措施，小學生將每周在家進行兩次新冠病毒檢測，而中學生及大學生就需在返校兩周内現場進行3次檢測，其後也會獲發家庭檢測工具。

英國公布4階段解封路綫圖

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英國的教師工會對政府首階段重開學校的決定感到震驚，警告重開中小學或令基本傳染數R0值急升一半，呼籲英國政府應分階段安排學校重開。

美疾控中心：教師才是校園傳播元兇【下一頁】

英國國家教育聯盟（NEU）聯合秘書長布斯特德（Mary Bousted）形容，英國政府的決定很瘋狂。她指即使英國目前的確診個案及住院率都正在下降，但確診數字仍較去年9月重開學校時高3倍，建議政府應謹慎處理。

英國中學與學院領導人協會（Association of School and College Leaders）秘書長巴頓（Geoff Barton）更表示，過早讓學校重開可能只會適得其反。巴頓認為政府的決定不夠謹慎（less cautious），警告感染率會因而上升及延長停學周期。

另外，英國政府通知家長及校方，所有學生都必須由3月8日起復課，但同時規定學生要收到首個陰性檢測結果後才可重返面授課堂。有老師批評政府的安排混亂，部分級別或要由下月15日起才可正式展開面授課堂，校方同時也要處理拒絕檢測的學生，以及確定家庭檢測結果是否可信。

責任編輯：鄭錦玲