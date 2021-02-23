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年售不到2000輛 點解Tesla日本滯銷？

環球社會熱點 16:39 2021/02/23

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Tesla生產的電動車在多個國家及地區都廣受歡迎，車廠只擔心產能不足，根本不愁銷量。惟日本人卻不賣賬，Tesla去年全年在日本賣出不足2000輛車，以去年日本340萬輛的汽車銷售總量計，佔比微不足道。

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為提振銷情，Tesla甚至被迫在日本減價促銷，將Tesla Model 3的售價下調20%，最低價位的Model 3售價降至429萬日圓（約31.6萬港元）。

Marketwatch分析指出，Tesla打不入日本市場，主因之一是面對日本車廠競爭，面對電動車熱潮，日本車廠亦有作跟進，如日產（Nissan）就推出新的Ariya電動休旅車，價格較Tesla親民。

此外，日本人口雖多，並是世界主要經濟體之一，但其電動車市場相對細，在2019年，僅不到1%註冊新車是電動車（混能車也計算在內），遠遜歐美。

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責任編輯：林建忠

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