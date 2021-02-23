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利嘉閣：樓價升10%或以上　花2,000萬搞好科技迎潮流　計劃全年增聘500人

股樓投資 16:52 2021/02/23

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疫情緩和，加上首批疫苗已經供港，樓市交投持續暢旺。利嘉閣地產總裁廖偉強更坦言年內樓價將「爆炸式」上升，預期全年樓價升約一成，而豪宅更會有追落後的勢頭，料升幅更勝中小型物業。他續說，為應對牛年樓市及相關人手需求，公司年內分行數目會增加10間，至210間，並預計全年增聘500名員工，至3,000名員工。 

廖偉強說，雖然疫情仍然反覆，但預期香港市民於短時間內陸續接種疫苗，一旦疫情維持穩定，積聚多時的消費力將會爆發，加快經濟復甦。此外，在疫苗效應下，有助提升中港兩地盡快通關的條件，如果人流、物流、經濟流重新接通後，樓市將會出現「爆炸式」上升。 

他認為，牛年樓市是穩中向上格局，當疫情受控或市場有好消息出現，便會帶動樓市作出顯著反彈，因此公司今年會投放資源搶攻市場佔有率，並且加強互聯網的應用及透過社交平台作宣傳等，希望吸納更多年青客戶。 

利嘉閣地產主席施慧勤說，經歷了困難的一年，慶幸公司有一眾出色的管理層及員工，故去年公司仍錄得盈利，成績令人鼓舞。為配合「網上搵樓」的市場趨勢，加強線上線下模式的互補優勢，公司年內將投放2,000萬元，致力發展資訊科技開發應用，以及做好推廣，進一步提升公司的市場競爭優勢。

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撰文 : 黃卓賢

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