【網絡安全】黑客藉Google Alerts　誘騙用戶安裝垃圾軟件

▲ 不少Google用戶會利用Google快訊 （Google Alerts）收取資訊，惟這卻成為不法分子作惡的渠道。

不少Google用戶會利用Google快訊（Google Alerts）收取資訊，惟這卻成為不法分子作惡的渠道。近日有外媒發現，黑客透過製作包含特定關鍵字的假新聞網頁，再經由Google快訊將假網頁連結發送到用戶信箱。同時以Adobe Flash Player到期更新為由，誘騙用戶安裝垃圾軟件。

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外國科技媒體Bleeping Computer報道指，近日發現黑客的新手法，他們主要利用Google快訊發動惡意軟件攻擊。當用戶點選由黑客特製的假新聞網頁連結後，就會跳到一個目的地網頁，並出現一個Adobe Flash Player更新的對話框，指用戶的Flash Player已經到期，有安全疑慮，要求用戶必須進行更新。

當用戶按下「更新」鍵後，電腦就會自動從惡意網站下載「setup.msi」檔，並安裝名為One Updater的垃圾軟件程式，而過去One Updater曾經推送過竊密木馬程式和加密貨幣挖礦軟件。

事實上，Adobe從去年12月31日起，不再支援Flash Player。微軟近日也強制用戶安裝Windows更新以移除Flash Player。Adobe也多次強調，Flash Player已經不能再用了。惟不法分子仍看準用戶資訊不足而趁機謀利。

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責任編輯：曾曉汶