【北水基金】嘉實北水基金單日吸金300億人幣 可投資港股成大賣點

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眼下是內地公募基金新發的密集期，本周高達58隻產品搶推，多屬偏股型及ETF類，募資額共約1280億元（人民幣，下同）。單以昨天（2月22日）計，已有28隻基金上架，當中嘉實兩產品已吸金近400億元，其中一隻爆款產品更罕現網民緊盯:「100、200、300」，原來是指由頂級操盤手、嘉實董事總經理洪流管理的嘉實競爭力優選基金，昨天甫開賣即吸金百億元，未幾已倍升至兩百億元，下午更突破300億元，凸顯火爆行情。
內地新公募基金搶閘推出，爭坐牛市順風車【下一頁】
上述的「日光基」，除了因星級基金經理洪流的叫座力而遭瘋搶外，另一煞食的賣點是可投資港股。洪流直指，「堅定看好港股」，因性價比高及受惠中概股回流等。現市况他聚焦5大優質概念：消費、先進製造、醫療及科技類、以至順周期板塊。而洪流早自2019年第4季已早着先機涉足港股，佔比不低於兩成，現更加碼配置。
此外，另一老牌知名基金公司博時、其董事總經理曾鵬預計，港股保持趨勢性向上動力，因盈利修復，以及全球流動性仍充裕。而公募基金已成為個人投資者參與港股的重要工具。
另方面，分析指今年已成功開售的新北水基金，約有5655億元仍未入市建倉，其中偏股型產品佔4600億元。
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記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪