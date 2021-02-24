【筍工推介】九巴今年招800車長 特別更工時減至13小時

相信巴士司機曾是男士們兒時的夢想，猶記得兒時很喜歡坐在巴士上層的最前排，透過前排的大玻璃模擬著自己駕駛一輛巴士，頓時覺得巴士司是我的夢想。還記得2013年令人印象深刻的新聞標題「狀元棄厚職轉當車長」嗎？頓時令全香港市民記住了九巴狀元車長梁領彥的名字。有時候在巴士車門，看到車長招聘廣告，以「人工高、福利好」作招致，尤其是不用全日坐在辦公室，不禁令人有點心動。

如果你有興趣加入此行業，現在是機會了。據九巴透露，今年計劃將增聘800名車長，以配合車長「特別更」工時縮減至13小時的目標，料涉及開支近2億元。目前，九巴招募全職、半職和時薪司機，每類司機的工時各不同，有興建就留意一下。

九巴宣布明日起 接受電子錢包付款 涵蓋39條路線 500輛巴士 【下一頁】

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責任編輯：陳頌潔