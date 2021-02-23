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Facebook與澳洲政府達成協議　將在未來幾天恢復當地用戶新聞頁面

環球政經 17:53 2021/02/23

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早前因澳洲政府通過新聞付費法案，要求社交媒體向原始資訊付費，一度遭Facebook「封殺」，重返談判桌。現時，Facebook已與澳洲當局達成協議，並將於未來數天，允許當地舛戶在社交平台上瀏覽新聞內容。

綜合外媒報道，Facebook表示與澳洲當局談判後，公司可決定出現在平台上的新聞內容，可選擇支持的新聞機構，並不會被迫進行談判。「由於這些變化，我們現在可以努力增加對公益新聞業的投資，並在未來幾天為澳洲用戶在Facebook上恢復新聞。」

根據該立法，澳洲當局要求Google和Facebook等社交平台向新聞媒體付費以顯示及鏈接相關內容。此外，澳洲當將修改4處條文，包括臉書相當在意的最終報價仲裁機制。

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責任編輯：黎淑雯
 

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