【台灣有樂@iM網欄】疫情下感受人生第一個在台灣度過的農曆新年 既充實又快樂

遲來的新年祝賀，祝大家新的一年牛年暢旺，萬事勝意！最重要是祝大家一定要身體健康，闔家平安！

今年的農曆新年，是我第一次在台灣度過。本來是想去體驗台灣過年習俗，感受不一樣的過年氣氛。但因為疫情關係，在春節假期前突然再有台灣本土確診個案，所以很多在過年期間的傳統活動，都突然宣布停止。本來以為會一如往常地，在台灣度過這個我人生第一個在台灣過的新年，但因為我人生的第一部台灣電影《金不厭詐》正在這個春節假期上映，所以我跟一眾演員及導演，都在這個春節假期當中守候在電影院，跟觀眾進行映後謝票見面會。所以在這個新年，雖然沒有辦法體驗和感受台灣的過年氣氛，卻有着一個非常充實的台灣春節假期。

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台灣的春節假期，在大年廿九已經開始，目的是讓在台北上班，但老家在中南部的民眾，可以有足夠的時間安排回家過年。但因為疫情緣故，有些民眾為了避免大量人流，選擇留在台北過年，所以今年在台北過年的當地民眾比往年多，也造成在過年期間仍然營業的商店也較往年多。

而商場、戲院和KTV，在新年假期照常營業，很多留在台北的民眾都有到外面消費，所以電影公司選擇在新年假期期間，守在電影院進行映後謝票見面會。電影早場在早上10點多開始放映，結束時大概中午12點多，我們的映後謝票見面會從中午就開始，一直到當日的最後一場。因為我從新年假期第一天開始，幾乎假期每天都在電影院，所以朋友想要約我吃飯也有點難度。其中我有兩位朋友，他們是一對夫妻，想在這個春節期間為我帶來一點好吃的，於是他們兩個把晚餐帶到去電影院，我們就在等候廳，一起共進年初二的晚餐，其實蠻溫馨的。

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在每一場《金不厭詐》電影播映結束之後，我們都會進場答謝觀眾，和觀眾們見面分享，還會玩遊戲送紀念品，紀念品是電影公司特製的「金不厭詐-招財風獅爺紀念口罩」，口罩上面印有特別設計的吉祥物「招財風獅爺」，顏色及圖案都非常搶眼。最後還會跟所有觀眾一起拍照留念，但因為仍然是防疫階段，在戲院內每位在場人士都要戴上口罩，所以我們的每一張合照都是戴上口罩的。很多觀眾看到我們一眾演員及導演衝進影廳來，都表現得非常驚喜及開心。還有觀眾喊出我電影中的角色名字，甚至會學我在電影中用廣東話說「打鑊你」。作為演員，看到觀眾有這種反應，真的是非常鼓舞。

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每一場次的中間，大概有兩個小時的時間，我們所有演員和導演都會聚集在休息室，把每一場觀眾的觀後感和建議，一起討論研究，集思廣益。大家又會各自帶點茶點，一起吃吃東西、聊聊天、玩玩遊戲。有這麼多人陪伴，我今個農曆新年不但不寂寞，而且還很忙。