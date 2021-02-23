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【5G發展】報告：中國去年5G連接數目佔全球87%　料2025年破8億

科技 16:30 2021/02/23

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MWC主辦方全球行動通訊系統協會（GSMA）同時發布《2021中國移動經濟發展報告》指，在2020年底，中國去年的5G連接數目超過2億，佔全球5G連接總數的87%。

2021世界移動通訊大會（MWC）今日至25日在上海舉辦，MWC主辦方全球行動通訊系統協會（GSMA）同時發布《2021中國移動經濟發展報告》指，截至2021年1月，全球57個國家已有144個5G商用網絡，5G連接數目達到約2.35億。

在2020年底，中國的5G連接數目更已超過2億，佔全球5G連接總數的87%，成為全球最大的5G市場。報告指，由於中國的政策支持、運營商大力部署基礎設施，以及終端生態系統的發展蓬勃，均有利於中國的5G增長。

【MWC上海】疫情促行業數碼化　華為胡厚昆：將從三層面以5G推動

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

儘管2020年新冠疫情爆發，中國運營商仍然部署了大約60萬個新5G基站，並計劃在2021繼續增加5G基站的部署。預計至2025年，中國5G連接數目有望達到8.22億。

該報告還指出，5G的迅速過渡，意味中國的4G應用已經達到頂點。其在2020年的4G滲透率首次出現下滑，另隨著愈來愈多的消費者轉向5G服務，未來數年4G將持續出現下降趨勢。

【5G應用】3香港助企業實行5G應用方案　加速物業管理、建造行業數碼轉型

責任編輯：張寶燕

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