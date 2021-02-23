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【異動股】 51信用卡委任 前農行金融科技高管為新CEO 全日勁升2.3倍

股樓投資 17:17 2021/02/23

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在內地營運網上信用卡管理平台及Ｐ２Ｐ借貸平台的51信用卡(02051)上周五(19日)晚宣布，委任鄭海國為行政總裁，該股繼昨日大升3成後，今日更取得更大升幅，一度高見3.48元，全日抽上2.3倍，收報3.03元。

【騰訊700】騰訊遊戲業務增長潛力強勁 獲大摩升目標價14% 料最樂觀可見1000元   詳情請看【下一頁

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公告提及，鄭海國長期從事銀行信息科技和互聯網金融業務工作， 自1994年至2021年，鄭海國在農業銀行（01288）擔任多個職務。其中由2015年6月起至2021年1月期間，鄭海國曾擔任農行浙江省分行電子銀行部副總經理、總經理及網絡金融部總經理等。

至於原本兼任行政總裁的集團主席孫海濤，已辭任行政總裁一職，仍繼續留任為董事會主席及執行董事。

51信用卡於2018年上市。主要透過應用程式，提供個人信用管理服務及信用卡科技服務。截至去年6月，集團中期盈轉虧7.3億元人民幣。

【大行報告】大摩指中電今年缺乏增長動力　降目標價一成惟仍維持「增持」評級  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

農業銀行（01288） 51信用卡（02051） 港股

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