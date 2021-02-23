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【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關

股樓投資 16:24 2021/02/23

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）上周六（20日）於Twitter發帖文指Bitcoin升幅似乎太貴，Bitcoin周一（22日）跟隨環球股市一同下挫，大跌逾一成至5萬美元以下，現時最新跌13.15%，報49,156美元。

【Bitcoin】Tesla買比特幣狂賺10億美元 　超過去年造車利潤

月初Tesla曾發公告指已投資15億美元於虛擬貨幣，又指將接納Bitcoin作為支付渠道，加上Mastercard等的金融機構指接受Bitcoin作為支付工具，推升Bitcoin累升近五成至5.8萬美元，市值更一度升至5.8萬美元。

Quantum Economics創辦人Mati Greenspan指，馬斯克對市場價格有難以置信的力量，又將他對比特幣的價格與股神巴菲特（Warren Buffet）作對比。不過，Bitcoin並非獲得所有財金界名人的支持，剛就職美國財長的耶倫（Janet Yellen）長久以來便對Bitcoin抱懷疑態度，她早前便批評以Bitcoin交易沒有效率。

同樣對Bitcoin抱懷疑態度的還有微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），他早前接受訪問時便提到自己不是Bitcoin的支持者，因Bitcoin會耗用大量資源，又指馬斯克很富有，不擔心他所擁有的Bitcoin上漲或下跌，但他擔心一般散戶沒有那麼多閒錢，又提醒如果沒有如馬斯克富有，最好小心一點。

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撰文 : 林展鋒

金融機構 虛擬貨幣 比爾蓋茨 耶倫 巴菲特 馬斯克 金融 美元 比特幣 美國

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