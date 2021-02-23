【港人買樓】港青上車難？  全球樓價最難負擔排行榜　香港連續11年居榜首

香港樓價高企，據外電報道，香港連續11年成為全球樓價最難負擔的城市首位。

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彭博引述智庫組織Urban Reform Institute及Frontier Centre for Public Policy發布的報告，香港成為樓價最難負擔的市場。去年香港房地產價格中位數相當於家庭收入中位數的20.7倍，雖然較2019年略降，但仍遠超於溫哥華（13倍）及悉尼（11.8倍）。

據報告所示，去年人們收入下降，惟樓價依然上升，使全球不少市場的樓價更難負擔。新冠肺炎疫情大流行，加劇各地的貧富差距。除了香港外，排名前十的其他城市的可負擔性也比前一年下降。

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排行榜首10名

1. 香港

2. 溫哥華

3. 悉尼

4. 奧克蘭

5. 多倫多

6. 墨爾本

7. 聖荷西

8. 三藩市

9. 檀香山

10. 倫敦

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責任編輯：葉泳珊