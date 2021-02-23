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【港人買樓】港青上車難？  全球樓價最難負擔排行榜　香港連續11年居榜首

商業 16:13 2021/02/23

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香港樓價高企，據外電報道，香港連續11年成為全球樓價最難負擔的城市首位。

【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城

彭博引述智庫組織Urban Reform Institute及Frontier Centre for Public Policy發布的報告，香港成為樓價最難負擔的市場。去年香港房地產價格中位數相當於家庭收入中位數的20.7倍，雖然較2019年略降，但仍遠超於溫哥華（13倍）及悉尼（11.8倍）。

據報告所示，去年人們收入下降，惟樓價依然上升，使全球不少市場的樓價更難負擔。新冠肺炎疫情大流行，加劇各地的貧富差距。除了香港外，排名前十的其他城市的可負擔性也比前一年下降。 

【香港消費物價】1月消費物價指數升1.9%　分析師料全年按年升2%

排行榜首10名

1. 香港
2. 溫哥華
3. 悉尼
4. 奧克蘭
5. 多倫多
6. 墨爾本
7. 聖荷西
8. 三藩市
9. 檀香山
10. 倫敦

【香港經濟】疫情對全球貿易帶來挑戰　邱騰華：憂防疫成貿易壁壘借口

責任編輯：葉泳珊

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