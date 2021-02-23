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【MacBook】郭明錤：新款MacBook Pro規格變動將推升換機需求　料今年MacBook出貨量至少升25%

股市 16:09 2021/02/23

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天風國際分析師郭明錤發表研究報告指，預測新款MacBook Pro將配備SD卡插槽與HDMI接口，此實用改變將有助於推升換機需求。

市場預期蘋果（Apple，美：AAPL）今年下半年推出新款MacBook Pro，天風國際分析師郭明錤發表研究報告指，預測新款MacBook Pro將配備SD卡插槽與HDMI接口，此實用改變將有助於推升換機需求。受益於MacBook Pro重大設計與規格變化，預測今年整體MacBook出貨量將按年增長25%至30%，至2,000萬部。

郭明錤表示，MacBook強勁換機需求主要來自新機型規格與設計改變，而僅非「在家工作」需求。

分析料iPhone 12需求帶動，蘋果市值今年底達23萬億，看【下一頁】

天風國際此前已預測，蘋果下半年將出台2款全新設計MacBook Pro，並會有重大變化，包括外觀設計、恢復MagSafe、移除OLED觸控條。

創惟有望成SD卡插槽獨家控制晶片供應商

在供應鏈方面，郭明錤預期，創惟將首度成為蘋果主要硬體產品供應商，料是新款MacBook Pro的SD卡插槽的獨家控制晶片供應商。過去創惟在蘋果的訂單出貨量極少，故取得蘋果主要產品訂單意義重大，預期創惟的營收與每股盈利將自次季開始受益於蘋果訂單。

郭明錤料舜宇蘋果訂單有望快速增長，看【下一頁】

郭明錤又稱，在取得MacBook Pro訂單後，創惟將成為所有個人電腦品牌之供應商，並預期未來創惟也是Mac升級高速傳輸USB 4.0的潛在受惠者之一。同時，該行料創惟會成為今年任天堂推出新款Switch的主要供應商之一。

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編輯：袁諾曦

MacBook 美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

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