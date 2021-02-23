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【樓市故事】上車客蜂擁入市 「90後」後生仔儲夠首期即上車 530萬購豫豐花園2房作新婚愛巢

股樓投資 16:07 2021/02/23

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二手樓市新春過後再爆發小陽春，各區屋苑出現準買家爭入市情況，上車屋苑及低水屋苑交投十分暢旺。最近一位「90後」儲夠首期後，立即購入豫豐花園2房。

【筍盤推介】新地屋苑2房單位座向東南 景觀超開揚 唔使10分鐘行到港鐵站 小家庭上車之選，詳見【下一頁

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中原地產高級分行經理陳耀堂表示，最近樓市反彈，交投暢旺，上車客紛紛加快入市。屯門豫豐花園10座低層G室，實用面積450平方呎，兩房間隔，附有基本裝修，內櫳企理，吸引一名上車客洽購，原叫價540萬元，議價10萬元，即以530萬元成交，折合實用呎價11,778元。

陳耀堂指，該名買家為一名「90後」後生仔，之前與家人居於區內，最近儲夠首期，立即置業，以上單位將用作之後結婚後居所。原業主於2006年底以148萬元買入單位自住，因需要換樓，才沽出上址，帳面獲利382萬元，單位期內升值2.6倍。

【樓市現象】樓市爆發「大陽春」 週末10大屋苑錄成交勁升逾8倍 創近8年半新高，詳見【下一頁

位於藍地東面的屯門豫豐花園，於2006年10月入伙，樓齡只有15年，屬於區內年輕私樓。屋苑共有12座，約1,576個單位，實用率超過7成。豫豐花園大部份單位均設露台，會所設施齊全，提供35米戶外游泳池、健身室、水療按摩中心等，綠樹內園佔地廣，裡裡外外充滿鄉郊風情，也設有住戶接駁巴士前往市中心，交通配套也不俗。

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針，詳見【下一頁

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陳耀堂說，最近很多準買家前來豫豐花園物色單位，他們多鍾情屋苑樓齡較新，而且入場費較低，而且是區內大型屋苑，現時屋苑實用面積450平方呎的2房單位，入場費約520萬至530萬元。

【樓市現象】置樂花園仲有樓價4字頭2房 放盤一出唔夠24小時 即獲換樓客極速買入，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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