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【網民熱話】30歲失業還借錢給朋友 存款只剩幾萬 網民：借錢=送錢比人

理財智慧 18:13 2021/02/23

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疫情持續，經濟轉差，各行各業為了減少損失而裁員更不是奇事。市民失業就要靠存款生活，但不是每個人都可以幸運的擁有足夠金錢。近日就有網民於網上討論區發文，稱自己30歲失業多月，存款只有幾萬元，覺得看不見前路，好大壓力。

【網民熱話】$5,500租住深水埗劏房 汽車噪音問題「大伏」 網民：住私樓劏房好過啦！ 【見下頁

樓主30歲失業多月，三月才開始上班，因為心軟幫朋友導致存款只剩幾萬元，令他覺得失去希望。他又說自己考過不少牌，如平安卡和保安卡，保健化妝急救等行業都有涉足，更在飲食業遇人不淑。他雖然已盡自己全力，但感覺上天不給機會，害怕在十年後，自己40歲就被淘汰。每一晚都在擔心，緊張前境的樓主，為了盡快掙回存款，開始每期買＄100六合彩。

【連登契媽ARK】美債息走高重創科技股　Cathie Wood旗下ARK基金大跌 【見下頁

有人安慰樓主：「現在已經二月尾，只要節省一點也能撐到三月上班，不要擔心。」除了安慰性說話，有網民更分享自己勵志的經歷：「我41歲，未死得。好彩31歲時下定決心做看更。」有過來人亦提醒樓主，借出去的金錢就等於送錢出去，試過借錢給兄長也是沒有還錢，下次不要太天真。

樓主後來回應指自己學歷不足，因為英文程度無法回校進修，所以會再去考地產牌和IELTS。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷

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