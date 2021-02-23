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【大行點睇】瑞銀料銅鋁需求持續上升 續看好金屬板塊表現 五礦大升近一成

股樓投資 17:41 2021/02/23

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瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁及其團隊發報告指，三項大宗商品的現貨價格表現較農曆新年前強勁，假期後銅價及鋁價分別升9%及6%，而鋼筋較未成形熱軋板卷（HRC）的價差也擴大15%，主要因庫存回升幅度較預期低，並且預期春節假期過後需求將回升。另外，庫存溫和攀升亦意味需求強勁，該行續看好銅和鋁後續表現。

[滙豐控股5]滙豐去年稅前盈利倒退34% 勝市場預期並重啟派息 末期息每股0.15美元  詳情請看[下一頁]

甘清仁指，春節假期間，銅、鋁和鋼材的庫存均有增長，但今年春節過後銅、鋁和鋼材的庫存升幅較去年小。該行指大多數大宗商品的庫存水平仍低於五年平均水準，考慮到春節後庫存的健康軌跡，認為大宗商品需求仍強勁。他續指，受惠於全球補庫存、可再生能源、電動車強勁增長及內地的房地產竣工上行周期，銅和鋁板塊應會延續亮麗表現。

【大行報告】大摩指中電今年缺乏增長動力　降目標價一成惟仍維持「增持」評級  詳情請看[下一頁]

今日金屬板塊個別發展，五礦資源（01208）升8.8%，收報6.3元；有色礦業（01258）升3.9%，收報3.17元；江西銅業（00358）升4.6%，收報22.75元；江西銅業（00358）升4.6%，收報22.75元；鞍鋼股份（00347）無升跌，收報3.79元；中國鋁業（02600） 今早上試一年高位後現轉跌0.3%，收報3.87元；洛陽鉬業（03993）跌2.4%，收報6.88元；紫金礦業（02899）跌5.2%%，收報13.82元。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 五礦 瑞銀 銅價 電動車 農曆新年 中國鋁業（02600） 紫金礦業（02899） 五礦資源（01208）
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