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【本港疫情】疫苗接種計劃由今日起接受網上預約 一文看清預約步驟、資料及各區疫苗中心詳情

環球政經 17:11 2021/02/23

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行政長官林鄭月娥和一班官員本周一(22日)率先接種科興疫苗後，港府於本周二(23日)開放網上預約服務，並安排於本周五(26日)起開啟5間社區疫苗接種中心，以及醫管局豁下18間普通科門診診所，為優先群組接種；料復必泰疫苗2月尾抵港後，更多接種中心將投入服務。

政府指將於全港設立29間接種中心，首批5間運作中心會提供科興疫苗，其後陸續啟用24間提供復必泰疫苗服務；接種中心須駐有一名主管醫生及一名曾受緊急護理訓練的註冊護士，以提供全面監督及應急事故管理，預計每日可提供約2,500劑量的疫苗。

更多詳情：

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醫管局轄下18間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間。政府會為夥伴醫護機構提供每劑疫苗72元的資助（不包括公營醫療機構即醫管局及衞生署）。換言之，接種中心每天最高資助額涉18萬元，每日「基本資助額」為每天6萬元。

 

 

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責任編輯：潘曉豐

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