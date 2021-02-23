脫離王室不減知名度 哈里梅根推自家podcast吸金億計

英國白金漢宮於上周全數收回哈里梅根的王室榮譽頭銜，二人不會再履行英國王室成員職務。但以兩人的知名度，吸吸力不減，哈里梅根周二（23日）出席音樂串流平台Spotify網上活動，宣傳自己podcast節目，是兩人自脫離英國王室後首次公開露面，相關節目的Spotify合約達3000萬英鎊（約3億港元）。

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哈里梅根在Spotify的網上節目上，宣傳他們即將推出、名為「Archewell Audio」的podcast節目。兩人希望節目將會是具有啟發性、挑戰性和教育意義的。是次為兩人正式脫離英國王室後，首次公開露面。

梅根在節目中表示，將會用節目進行「有力的對話」（powerful conversations），以便聽到平日不被重視的言論，並聆聽他人的故事。哈里補充表示，計劃最重要的是創建一個社區，人們可以安全地在此顯露自己的脆弱的一面，和鼓勵他人。

哈里梅根已和Spotify簽訂涉及3000英鎊（約3億港元）的合同，將在平台上推出對談節目。

▲ 梅根哈里於2018年完婚

▲ 兩人曾以王室成員身份到訪南非

▲ 婚後外界一直揣測梅根無法融入王室家庭

▲ 兩人於情人節發佈照片宣佈懷有二胎，圖中梅根身穿的連衣裙被指完工於2018年

▲ 兩人上周正式脫離王室，哈里王子將失去多個頭銜，當中包括3個軍銜

▲ 兩人於Spotify網上節目現身，宣傳自家podcast節目Archewell Audio，圖中梅根身穿的連衣裙被揭價值近3萬元

梅根衣著一直備受關注。有美國傳媒發現，今次露面中，她身穿的檸檬印花連衣裙價值不菲，出自美國品牌Oscar de la Renta，價值3,490美元（約27,056港元）。該品牌由同名設計師創立於1973年創立，他曾擔任美國已故前第一夫人甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的時裝設計師，該品牌亦以高級時裝和晚禮服於美國上流社會聞名。

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另外，哈里梅根早前在情人節發布黑白相片，並宣布梅根懷孕消息，相中梅根身穿定制的無袖時裝品牌Carolina Herrera連衣裙，躺在草地上。

品牌創意總監戈登（Wes Gordon）接受美國傳媒採訪時透露，該裙實際完工於2018年，當時梅根正懷有第一個孩子阿奇（Archie）。他讚揚梅根能透過這個重要時刻，宣揚可持續性的重要。

戈登表示，每個人都可以透過增加物品的使用壽命，為可持續發展出一分力。梅根穿著已經兩歲，但同樣漂亮的裙子，令她感到更為特別和幸福。

責任編輯：李俊儀