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【MWC上海】疫情促行業數碼化　華為胡厚崑：將從三層面以5G推動

科技 15:47 2021/02/23

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華為副董事長胡厚崑在會上提到，疫情對國家、 地區、企業和個人帶來重大影響，創新科技技術將會幫助社會更好應對了疫情的衝擊。

世界流動通訊大會2021（Mobile World Congress，MWC2021）今（23日）在上海正式開鑼，華為副董事長胡厚崑在會上提到，疫情對國家、 地區、企業和個人帶來重大影響，創新科技技術將會幫助社會更好應對了疫情的衝擊。華為將會持續從技術、産品、應用三個層面，透過5G來推動行業數碼化。

【華為摺機】華為旗艦摺疊手機Mate X2登場　約售21599港元起

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

胡厚崑指出，後疫情時代全球的經濟有可能出現K形復蘇，數碼化程度較高的組織和個人會有更好的發展，而數碼化程度低的組織和個人相比前者差距越來越大。據預測，到2025年，全球97%的大企業會部署人工智能，中國GDP的55%將由數碼經濟來驅動，營運商60%的收入將來自行業。 他認為，面對行業數碼化的機會，各行各業應聚焦在如何提升能力，打造生態，利用數碼技術帶來價值。 

華為將會在技術創新層面，利用新方案幫助解决工業互聯網領域的上行瓶頸問題；在産品創新層面，華為的一體化5G邊緣計算産品將邊緣計算的部署效率提升近10倍。在應用創新層面，華為通過無綫應用場景實驗室（X Labs）滙聚各個行業的公司，如製造、醫療、 金融、交通等，探討如何用5G技術更好地進行數碼化轉型。 

他解釋，在疫情期間，華為透過雲上人工智能服務助馬來西亞小企業在不增加員工的情況下，産量同樣翻倍。而同時，部署5G網絡能緩解了醫療資源不平衡和緊缺的矛盾。

【MWC2021】MWC上海下周揭幕　採線上線下方式進行

責任編輯：曾曉汶

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